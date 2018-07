Hamburg (dpa/lno) - Unbekannte haben am Montagmittag ein Haus in Hamburg-Billstedt unter Wasser gesetzt, in das Flüchtlinge einziehen sollen. Im Keller sowie im Erdgeschoss des Hauses wurden Wasserhähne aufgedreht und Abflüsse verschlossen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Im Keller sei das Wasser einen Meter hoch gestanden und musste von der Feuerwehr abgepumpt werden. Das Gebäude sei derzeit nicht bewohnbar. Das Einfamilienhaus sei dem Kirchenkreis Hamburg Ost zur Verfügung gestellt worden. Dort sollte noch in diesem Monat eine Flüchtlingsfamilie einziehen. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund kann deshalb laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Die Staatsschutzabteilung im Landeskriminalamt ermittelt.

