Hamburg (dpa/lno) - Die Fraktion DIE LINKE in der Hamburger Bürgerschaft hat den Senat aufgefordert, die Notunterkünfte für Obdachlose im Winter auch tagsüber zu öffnen. Die Stadt bietet insgesamt 890 Schlafplätze für Menschen in Not an, die Notunterkünfte sind im Rahmen des Winternotprogramms zwischen 17.00 Uhr und 9.00 geöffnet. Nach Angaben der Diakonie sind aktuell 90 Prozent der Schlafplätze belegt. Die Fraktion hält das Angebot der Tagesaufenthaltsstätten in Hamburg für nicht ausreichend, sie seien häufig überfüllt, teilte die Fraktion am Mittwoch mit. Obdachlose benötigten bei niedrigen Temperaturen aber auch tagsüber Schutz.