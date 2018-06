Hamburg (dpa/lno) - Die Zweitliga-Basketballer der Hamburg Towers wollen am Sonntag bei den ETB Baskets Essen auch auswärts wie ein Spitzenteam auftreten. Nach sieben Heimsiegen in Serie, aber auch drei Pleiten nacheinander auf fremdem Parkett sagte Headcoach Hamed Attarbashi am Donnerstag: "Es ist schwer zu sagen, woran unsere aktuelle Auswärtsschwäche liegt. Wir müssen auswärts besser und vor allem konstanter spielen." Die fünftplatzierten Towers, die bisher zehn Siege und sechs Niederlagen verbucht haben, wollen sich zwei Punkte im Kampf um die Playoff-Plätze der besten acht sichern. Die Essener um ihren amerikanischen Topscorer Tre Maurice Bowman (15,9 Punkte im Schnitt) sind Zwölfter der ProA. Zum Jahreswechsel verloren sie zweimal gegen Ligakrösus Rasta Vechta - mit 48:87 und 78:93.

