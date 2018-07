Hamburg (dpa) - Nach der Pleite der beiden Baumarktketten Praktiker und Max Bahr haben die meisten der früheren Mitarbeiter wieder einen Job gefunden. Das ergab eine wissenschaftliche Untersuchung der Arbeit der Transfergesellschaften, die nach den beiden Insolvenzen eingesetzt worden waren. Nach den am Donnerstag in Hamburg vorgestellten Ergebnissen fanden rund zwei Drittel der Beschäftigten in eine neue sozialversicherungspflichtige Beschäftigung oder in die Selbstständigkeit. Das sei ein sehr gutes Ergebnis, auch im Vergleich zu anderen ähnlichen Fällen, sagte der Leiter der Studie, der Sozialwissenschaftler Gernot Mühge vom Bochumer Helex Institut.