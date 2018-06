Hamburg (dpa/lno) - Nach den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht sind bei der Hamburger Polizei bis Donnerstag 70 Anzeigen von Frauen eingegangen. Tatort war in den meisten Fällen die Große Freiheit an der Reeperbahn, es seien aber auch drei Taten am Jungfernstieg begangen worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Frauen seien in allen Fällen sexuell belästigt worden, 23 von ihnen wurden auch bestohlen oder beraubt, zudem wurden zwei Fälle von Körperverletzung angezeigt. Die Polizei kündigte eine Erhöhung ihrer Präsenz im Vergnügungsviertel auf St. Pauli an. Am Wochenende werde eine mobile Videoüberwachung genutzt.

Polizeimitteilung