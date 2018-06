Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger FDP-Frontfrau Katja Suding zeigt sich frisch verliebt. Mit dem Ex-Tennisprofi Udo Riglewski verbrachte sie die Winterferien im Skiörtchen Kühtai in Tirol, wie die Zeitschrift "People" berichtete. Zu der neuen Beziehung sagte Suding: "Es ist noch frisch, fühlt sich aber sehr gut an". Am 30. Dezember habe Suding mit dem neuen Mann an ihrer Seite auf ihren 40. Geburtstag angestoßen, berichtete die Zeitschrift weiter. Auf Fotos ist Suding in enger Umarmung mit dem 49-Jährigen zu sehen. Suding lebt getrennt von ihrem Mann, mit dem sie zwei Kinder hat.

