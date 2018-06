Hamburg (dpa/lno) - Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) hält es für höchst unwahrscheinlich, dass nach den Sex-Attacken auf Frauen in der Silvesternacht Täter bestraft werden. "Es gleicht schon einem negativen Lottogewinn, in Hamburg zu einer Straftat verurteilt zu werden", sagte der Landesvorsitzende des Berufsverbandes, Jan Reinecke, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Für eine Verurteilung brauche man gerichtsfeste Beweise wie DNA-Spuren oder Fingerabdrücke.

Die Auswertung privater Videoaufnahmen sei dagegen ein "Armutszeugnis" für die Polizei. Es wäre nach Ansicht von Reinecke ein Riesenzufall, wenn die Ermittler über diesen Weg an einen Tatverdächtigen herankämen. Bei einer Gegenüberstellung vor Gericht würde ein geübter Strafverteidiger dann bloß das Opfer auseinandernehmen und beispielsweise zuerst nach dessen Alkoholkonsum fragen.

Reinecke kritisierte, dass die Polizei in Hamburg zwar Präsenz zeige, aber kaum Strafverfolgung stattfinde. So sei etwa bekannt, dass hochorganisiert handelnde Banden mit Migrationshintergrund zahlreiche Trickdiebstähle verübten. Diesen sei nur mit Zivilfahndern und Spezialisten beizukommen, es fehle aber das Personal. Allein Präsenz zu zeigen, könne darum kontraproduktiv wirken, sagte der BDK-Landeschef. "Da lacht sich der Täter kaputt."