Hamburg (dpa/lno) - Mehrere Raubüberfälle beschäftigten die Polizei in Hamburg. Ein bisher unbekannter Täter drang am Donnerstagnachmittag als Paketbote getarnt in die Wohnung einer 26-Jährigen in Hamburg-Altona ein und bedrohte sie mit einer Schusswaffe. Anschließend floh er mit dem erbeuteten Geld, berichtete ein Polizeisprecher am Freitag.

Nur wenig später bedrohte ein maskierter Räuber die Kassiererin eines Drogeriemarktes in Hamburg-Osdorf. Er floh nach Polizeiangaben mit 110 Euro, wurde aber von Zeugen verfolgt und gestellt. Die Polizei nahm den Mann fest.

In der Nacht zum Freitag überfiel ein Mann mit einer Schusswaffe zudem eine Tankstelle in Hamburg-Horn. Er bedrohte einen Angestellten und flüchtete mit seiner Beute unerkannt.