Hamburg (dpa/lno) - Die Soko "Rocker" hat in Hamburg-St. Pauli wieder mehrere Razzien durchgeführt. Insgesamt 24 mutmaßliche Rocker seien am Donnerstagabend in zwei Lokalen nach Waffen durchsucht worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Auch Fahrzeuge wurden überprüft. Dabei fanden die Ermittler zwei Messer und einen Teleskopschlagstock. Ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet.

Bereits in der Nacht zum Donnerstag hatte die Polizei sieben Männer aus dem Rockermilieu auf St. Pauli kontrolliert und Stichwaffen beschlagnahmt. Hintergrund sind Auseinandersetzungen zwischen den Mongols und den in Hamburg verbotenen "Hells Angels". Um Eskalationen entgegenzuwirken, hatte die Polizei Anfang Januar die Gründung der Sonderkommission "Rocker" bekannt gegeben.

Polizeimeldung