Hamburg (dpa/lno) - Die Situation der Bootsflüchtlinge auf dem Mittelmeer wird sich nach Einschätzung der privaten Flüchtlingshilfe- Initiative "Sea Watch" nochmals verschärfen. Wenn die Türkei wie mit der EU vereinbart die Fluchtwege über die Ägäis verschließe, werde die Situation vor der libyschen Küste sehr viel dramatischer, sagte Ingo Werth von der "Sea Watch" am Freitag in Hamburg. Dort wurde das neue Rettungsschiff vorgestellt. Es ist doppelt so groß wie die erste "Sea Watch", ganzjährig einsetzbar und biete auch Platz für die medizinische Versorgung. Das 33 Meter lange Schiff soll überholt und ausgebaut werden und im April im Mittelmeer sein. Im Vorjahr hatte die spendenfinanzierte Initiative nach eigenen Angaben mehr als 2000 Menschen gerettet.

Homepage Sea Watch