Hamburg (dpa/lno) - Schnee und Eisregen haben die Straßen in Norddeutschland in der Nacht zum Freitag teilweise in Rutschbahnen verwandelt. Am Morgen gab es Dutzende Unfälle in Schleswig-Holstein, ein Verkehrschaos blieb nach Angaben der Leitstellen aber aus. Insgesamt 30 Mal krachte es - allein im Süden des Landes zählte die Polizei 20 Unfälle. Vier Menschen wurden leicht verletzt, meistens blieb es jedoch bei Blechschäden. Der Deutsche Wetterdienst warnte unterdessen vor Glatteis durch gefrierenden Regen in Norddeutschland.

In Hamburg war die Verkehrslage am Freitagmorgen normal, wie ein Sprecher der Verkehrsleitstelle sagte. Unfälle wegen Glätte habe es am Freitagmorgen nicht gegeben, bestätigte ein Feuerwehrsprecher. In der Nacht waren 900 Mitarbeiter der Stadtreinigung mit 350 Räumfahrzeugen im Einsatz, um den Schnee von den Straßen der Hansestadt zu schieben.

DWD-Wetterbericht