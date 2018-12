Belek (dpa) - Der Hamburger SV hat sein erstes Testspiel in der Rückrunden-Vorbereitung verloren. Die Hanseaten mussten sich dem niederländischen Spitzenclub Ajax Amsterdam am Samstag im türkischen Belek mit 1:3 (0:1) geschlagen geben. Aaron Hunt erzielte in der 80. Minute den einzigen Treffer für das Team von Trainer Bruno Labbadia, der seinen Vertrag noch während des Trainingslagers über das Saisonende hinaus verlängern könnte. Für Ajax trafen der frühere Bundesligaprofi Arkadiusz Milik (22./66.) und Viktor Fischer (47.). Das nächste HSV-Testspiel steht kommenden Freitag gegen die Young Boys Bern an, ehe die Hamburger am 22. Januar mit einem Heimspiel gegen den FC Bayern in die Rückrunde starten.