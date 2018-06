Hamburg (dpa/lno) - Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes der Polizei in Hamburg-St. Pauli ist ein bewaffneter 28-Jähriger von Beamten überwältigt worden. Der betrunkene Mann hätte in der Nacht zu Samstag mit Komplizen im Alter von 28 und 26 Jahren zwei Frauen mit einer Handfeuerwaffe bedroht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die beiden Frauen versteckten sich daraufhin hinter einem Fahrzeug und verständigten die Polizei. Da der 28-jährige Tatverdächtige beim Eintreffen der Zivilfahnder nicht reagierte, gab einer der Beamten einen Warnschuss ab. Der Mann konnte dann überwältigt werden. Die Beamten stellten seine scharfe Schusswaffe sicher.

Polizeimeldung