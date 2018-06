Hamburg (dpa/lno) - Gleich in zwei Hamburger Stadtteilen hat die Soko "Rocker" mit Verstärkung der Bereitschaftspolizei Razzien im Rockermilieu durchgeführt. Nach Angaben eines Polizeisprechers fanden die Einsätze am späten Samstagabend zeitgleich in einem Bordell im Stadtteil Hammerbrook und einer Kneipe in Bramfeld statt. Dabei seien insgesamt neun Männer kontrolliert wurden. "Es wurde jedoch keine dem Rocker-Milieu zugehörige Personen angetroffen", sagte der Sprecher am Sonntag. Der Einsatz habe vor allem dem Zweck gedient, detailliertere Kenntnisse über die Szene zu gewinnen. Zudem wolle man gegenwärtig "angesichts der vermehrten Vorkommnisse bewusst Stärke zeigen".