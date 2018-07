Hobart/Sydney (dpa/lno) - Carina Witthöft ist beim Tennisturnier in Hobart in der ersten Runde ausgeschieden. Die 20 Jahre alte Hamburgerin musste sich am Sonntag in knapp 90 Minuten der Belgierin Alison Van Uytvanck mit 2:6, 6:7 (5:7) geschlagen geben. Die Hartplatz-Veranstaltung auf Tasmanien ist mit 250 000 Dollar dotiert, weitere deutsche Starterinnen sind Mona Barthel und Annika Beck.

