Hamburg (dpa/lno) - Immer mehr Kinder werden in Hamburg geboren. In Geburtskliniken und dem Geburtshaus kamen 2015 nach Angaben der Gesundheitsbehörde 24 151 Kinder zur Welt. Dies seien erneut fast fünf Prozent mehr als im Vorjahr, teilte die Behörde am Montag mit. Die aktuelle Zahl der Neugeborenen sei die höchste seit Jahren. Die Zahl der Geburten betrug 23 678 (2014: 22 551).

Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks wertete die hohen Zahlen als Beweis dafür, "welch lebendige und attraktive Stadt Hamburg für alle Generationen ist". Außerdem genössen die Geburtskliniken einen sehr guten Ruf über die Grenzen der Stadt hinaus. Mit deutlich mehr als 3000 Geburten liegen das Uni-Klinikum Eppendorf (UKE), das Katholische Marienkrankenhaus und die Asklepios Klinik Altona nach Angaben der Behörde in der Spitzengruppe der Geburtskliniken in Deutschland. 2014 wurden 23 011 Neugeborene in Hamburg gezählt, im Jahr davor 21 702.