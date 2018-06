Hamburg (dpa/lno) - Britischer Humor im plattdeutschen Ohnsorg-Theater in Hamburg: Unter viel Gelächter und Applaus hat dort am Sonntagabend das Ehesex-Lustspiel "Wenn de Katt ut’n Huus is" (Wenn die Katze aus dem Haus ist) von Johnnie Mortimer und Brian Cooke Premiere gefeiert. Turbulent, temporeich und mit Sinn für skurrile Überzeichnung inszeniert der beliebte Gastregisseur Folker Bohnet das 1977 im englischen Bournemouth uraufgeführte Stück. Im anglophil eingerichteten Wohnzimmer des altgedienten Paars Schorsch und Milda (Bühnenbild: Katrin Reimers) verkörpern Ohnsorg-Stars wie Erkki Hopf, Sandra Keck, Beate Kiupel und Till Huster das Geschehen um eine verpatzte nachgeholte Hochzeitsreise, unerfüllte Sehnsüchte und eine nächtliche Ausschweifung mit zwei attraktiven Sekretärinnen.

Ohnsorg-Theater