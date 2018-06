Hamburg (dpa/lno) - Glätte und überfrierende Nässe haben in Norddeutschland in der Nacht zum Montag zu etlichen Unfällen geführt. In Schleswig-Holstein kam es nach Angabe der Regional-Leitstellen zu insgesamt 40 Unfällen wegen glatter Straßen. Meistens blieb es bei Blechschäden. Bei zwei Unfällen in Raa-Besenbek bei Elmshorn wurden am Sonntagabend drei Menschen leicht verletzt. Ein 24-Jähriger und ein 19-Jähriger kamen mit ihren Autos in einer Kurve von der glatten Fahrbahn ab und landeten im Graben. Der 19-Jährige und seine 44 Jahre alte Mutter, die mit ihm Wagen saß, wurden eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit.

Für eine längere Sperrung der Autobahn 215 sorgte ein Unfall am Sonntagabend bei Bordesholm, als eine Autofahrerin beim Überholen wegen Glätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Wagen prallte gegen einen Lkw, der im Graben landete. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, die Autofahrerin wurde schwer verletzt. Zur Bergung des Lkws mussten Bäume gefällt werden, so dass die Autobahn 215 in Richtung Hamburg bis Montagmorgen gesperrt war.

In Hamburg war der Verkehr am Montagmorgen "recht problemfrei", wie ein Polizeisprecher sagte. Es habe nur drei Unfälle gegeben, bei denen jeweils nur ein Blechschaden entstanden sei.

