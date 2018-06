Hamburg (dpa/lno) - Nach einem Weihnachtsbaumbrand ist eine Wohnung in Hamburg-Barmbek unbewohnbar. Die Bewohnerin alarmierte am Montagabend die Feuerwehr und brachte sich selbst in Sicherheit, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagmorgen sagte. Die Einsatzkräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Die Frau hatte offenbar nicht bemerkt, dass die Kerzen die trockenen Tannenzweige entzündeten. Das war laut Feuerwehr in Hamburg der 19. brennende Weihnachtsbaum in diesem Jahr.