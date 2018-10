Belek (dpa) - Fußball-Trainer Bruno Labbadia sieht trotz des Attentats von Istanbul keinen Grund für eine erhöhte Sicherheitslage beim Hamburger SV, der zurzeit ein Trainingslager im türkischen Belek abhält. Der Coach des Bundesliga-Traditionsvereins verneinte eine entsprechende Frage am Dienstag. Zugleich bezeichnete Labbadia den Anschlag, bei dem neun deutsche Touristen starben, als "schreckliches Ereignis". Der HSV-Tross bleibt noch bis zum Wochenende an der türkischen Riviera und fliegt am Samstag von Belek aus direkt zurück nach Deutschland. In dem Urlaubsort bereiten sich zurzeit noch mehrere andere deutsche Proficlubs auf die Rückrunde vor.