Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) unterstützt die Pläne von Bundesjustiz- und Bundesinnenministerium für eine schnellere Abschiebung von Ausländern nach sexuellen Übergriffen. "Es ist wichtig, dass gerade die Straftaten ein besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse auslösen, die unmittelbar gegen die fundamentalen Werte unseres Zusammenlebens gerichtet sind, allen voran die sexuelle Selbstbestimmung", erklärte Scholz am Dienstag.

Es sei gut, eine Verbindung zwischen den Erfolgsaussichten eines Asylverfahrens und Straftaten herzustellen. "Das hat eine wichtige Signalwirkung an diejenigen, die zu uns kommen: Wer sich in unserem Land aufhält, für den gelten vom ersten Tag an unsere Regeln", sagte Scholz, der auch stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender ist. Er sei sich sicher, dass diese Maßnahmen gerade auch im Interesse der übergroßen Mehrheit von Flüchtlingen seien, die die Silvester-Gewalttaten verurteilten und damit nichts zu tun haben wollten.