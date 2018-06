Hamburg (dpa/lno) – Die Volleyballerinnen vom VT Aurubis Hamburg stehen im ersten Spiel des Jahres in der Bundesliga gleich unter Erfolgsdruck. Ein Sieg der Mannschaft von Trainer Dirk Sauermann gegen die VolleyStars Thüringen am Mittwoch in der CU Arena (20.00 Uhr) ist im Kampf um die Playoff-Teilnahme fast Pflicht. "Natürlich wollen wir gewinnen", sagte Sauermann: "Man wird sehen, wer mit der Situation besser umgehen kann." Die Hamburgerinnen sind Tabellenelfter (zwölf Punkte), die Gäste liegen mit vier Punkten Rückstand auf das Sauermann-Team auf dem vorletzten Rang.

"Wir haben die Winterpause gut nutzen und unseren Akku wieder aufladen können", betonte Sauermann. Ob er gegen die VolleyStars alle Spielerinnen einsetzen kann, ist noch offen. Doch der Coach zeigte sich zuversichtlich: "Wenn wir Glück haben, dann sind wir vollzählig."

VTA in der Tabelle