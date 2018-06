Hamburg (dpa/lno) - Die Fachmesse WindEnergy Hamburg wird in diesem und kommenden Jahren von einem Kongress des europäischen Windenergie-Verbandes begleitet. Das teilten am Mittwoch Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) sowie die Geschäftsführer der Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) und der European Wind Energy Association (EWEA) mit. Vertreter der weltweiten Windenenergie-Branche auf der Messe können sich somit auch bei wirtschaftspolitischen und wissenschaftlichen Diskussionen austauschen.

Die Vereinbarung gilt den Angaben zufolge bis 2020 - mit der Option für eine vierte Veranstaltung 2022. In Hamburg wird die Messe alle zwei Jahre veranstaltet. In ungeraden Jahren gibt es eine Fachmesse speziell für den deutschen Markt in Husum. Nächster Termin ist vom 27. bis 30. September 2016 in der Hansestadt. Der Windenergie-Verband EWEA hat mehr als 600 Mitglieder.

