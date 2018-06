Hamburg (dpa/lno) - 61 Liter Krustenblut, 13 Pestleichen und 81 abgehackte Köpfe: Bei der Inventur im Gruselkabinett Hamburg "Dungeon" haben die Mitarbeiter wieder durchgezählt. "Wir messen, wiegen und zählen nicht nur, sondern bessern bei Bedarf auch gleich nach", sagte Sprecherin Isabel Albrecht am Mittwoch bei der Bestandsaufnahme. Neben Requisiten und Kostümen wurden auch Besucherschreie aufgelistet. "Das waren mehr als 250 000 im vergangenen Jahr." Für den Schauer sorgen 54 Schauspieler, die für die Shows in historische Rollen schlüpfen. 2015 besuchten mehr als 300 000 Menschen die Attraktion in der Speicherstadt, in der die dunkle Seite der Hamburger Geschichte erzählt wird.

