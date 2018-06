Hamburg (dpa/lno) - Der neue Direktor der Hamburger Kunsthalle kommt von der Themse an die Elbe: Christoph Martin Vogtherr wird die Leitung des Hauses vom 1. Oktober dieses Jahres an übernehmen. Der 50-Jährige ist derzeit noch Direktor der Wallace Collection in London, bevor er in der Hansestadt Hubertus Gaßner ablöst. Der bisherige Chef der Kunsthalle wird bis dahin im Amt bleiben und etwas später als geplant in den Ruhestand gehen, wie Kultursenatorin Barbara Kisseler (parteilos) am Mittwoch bei der Vorstellung Vogtherrs berichtete.

"Die Kunsthalle hat ein unglaubliches Potenzial", sagte Kisseler. "Deswegen konnte es nur darum gehen, dass wir einen renommierten Kunsthistoriker und ausgewiesenen Museumsfachmann finden." Und mit Vogtherr habe man genau das gefunden: Der gebürtige Uelzener studierte Kunstgeschichte, Mittelalterliche Geschichte und Klassische Archäologie und Berlin, Heidelberg und Cambridge. Thema seiner Dissertation war die Gründung der Berliner Museen 1797-1835. Zu seinen beruflichen Stationen gehörte vor der Wallace Collection die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (1998-2007).

"Das ist eine herausragende Sammlung hier, eine der ganz großen in Deutschland", lobte der neue Direktor schon mal seine neue Wirkungsstätte und zeigte sich auch beeindruckt von der "Tradition von großen Direktoren" des Hauses. Er selbst wisse auch noch nicht so lange von seiner neuen Aufgabe. Er müsse also erst einmal sehr viel lernen und die Sammlung kennenlernen, meinte er. Konkrete Pläne könne er daher noch nicht nennen.

"Aber es gibt ein paar offensichtliche Stärken der Kunsthalle, die ich gerne weiterentwickeln würde", betonte Vogtherr. Dazu gehöre die Geschichte der Moderne, das große Interesse der Einrichtung an der internationalen Romantik und eine großartige Zeichensammlung. In einer Rückbesinnung auf die ständige Sammlung, wie es auch die Kultursenatorin hervorhob, sieht er "nicht nur eine Reaktion auf finanzielle Probleme, sondern eigentlich auch eine Rückbesinnung auf die Hauptaufgabe des Museums".

Das Interesse an der Sammlung auf hohem Niveau zu halten - dabei helfe ihm sicherlich die Erfahrung aus seiner Leitung der Wallace Collection: "Denn diese darf weder ausleihen noch kaufen", erklärte er. Wichtig ist Vogtherr auch die Bedeutung der Kunsthalle weit über die Hansestadt hinaus. "Ich möchte gerne weiter daran arbeiten, die Kunsthalle als großes europäisches Museum international zu positionieren", sagte er. Mit ihrer Tradition in der kunsthistorischen Arbeit und der Kunstvermittlung habe die Kunsthalle immer wieder die internationale Museumswelt geprägt und herausgefordert.

Auf die Frage, was sich aus dem britischen Museum auf die Hansestadt übertragen ließe, antwortete Vogtherr, der am 17. Januar 51 Jahre alt wird: "Ich glaube, das Letzte, was Hamburg braucht, ist, dass jemand einfliegt und nach drei Tagen gute Ratschläge erteilt." Er müsse sich erst einmal einen Überblick verschaffen. Wovon er aber überzeugt ist: "dass es keine universellen Geheimrezepte für Museen gibt".

