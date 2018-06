Hamburg (dpa/lno) - Nach den sexuellen Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht hat die Hamburger Polizei acht Tatverdächtige ermittelt. Sie hätten alle einen Migrationshintergrund, sagte am Donnerstag der Vize des Landeskriminalamts, Frank-Martin Heise, im Innenausschuss der Bürgerschaft. Den Flüchtlingen und den zum Teil seit Jahren in Hamburg lebenden Männern könnten konkrete Taten zugeordnet werden. Es sei aber niemand in Haft. Die Zahl der Strafanzeigen stieg laut Heise bis Donnerstag auf 195.

