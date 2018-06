Hamburg (dpa/lno) - Zum zweiten Mal in der laufenden Saison ist eine Partie des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV im Volksparkstadion ausverkauft. Zum Rückrundenstart am Freitag nächster Woche (20.30 Uhr) gegen Rekordmeister Bayern München sind alle 57 000 Karten vergriffen, teilte der HSV mit. Erstmals in diesem Spieljahr war die Partie gegen Borussia Dortmund (3:1) am 20. November 2015 ausverkauft.

Mitteilung HSV