Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Auswärtsdämpfer in Essen (59:72) wollen die Zweitliga-Basketballer der Hamburg Towers an diesem Samstag (19.30 Uhr) wieder ihre Heimstärke ausspielen. Der Tabellenfünfte der ProA strebt in der Wilhelmsburger Inselparkhalle gegen die Baunach Young Pikes den achten Heimsieg in Serie an. Die "Baunacher Buam" um das deutsche Center-Toptalent Leon Kratzer liegen derzeit auf Rang zwölf. Die Oberfranken sind das Farmteam des Bundesligaspitzenreiters Brose Baskets Bamberg.

Bereits mitwirken könnte bei den Towers Kay Gausa, der einen Vertrag bis zum Saisonende erhält. Der 23 Jahre alte Hamburger hatte zwischen 2012 und 2014 in Ulm Erstliga- und Europapokalerfahrung gesammelt. Zwei Kreuzbandrisse hatten den zwischenzeitlichen A2-Nationalspieler in seiner Karriere zurückgeworfen. Im Oktober 2014 als Zweitligaprofi in Gotha hatte er den zweiten Kreuzbandriss erlitten und seither die Reha in seiner Heimatstadt absolviert.

Bei den Towers steht außerdem Eigengewächs Janis Stielow nach seiner dreimonatigen Verletzungspause (muskuläre Rückenprobleme) vor einem Comeback. Dagegen ist Spielmacher und Topscorer Bazoumana Koné (15,4 Punkte pro Spiel) gegen Baunach noch gesperrt. Eine Woche später bei den Rheinstars Köln ist der 22-Jährige wieder spielberechtigt.

