Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV erwartet trotz des Rekordminus von 16,9 Millionen Euro für die vergangene Spielzeit eine ruhige Mitgliederversammlung. Zwar geht es am Sonntag (11.00 Uhr) um die Zusammenkunft des Gesamtvereins mit Präsident Jens Meier, mit größter Spannung wird aber der Bericht der Fußball-AG erwartet. Der Vorstandsvorsitzende Dietmar Beiersdorfer und der Aufsichtsratsvorsitzende Karl Gernandt wollen sich laut Medienberichten im Hamburger Congress Centrum erklären. Wahlen stehen nicht an. Beiersdorfer ist extra früher aus dem Trainingslager im türkischen Belek abgereist, um seinen Part vorzubereiten.

Wegen der wirtschaftlich angespannten Lage kann der HSV weder in der bis Ende Januar dauernden Transferfrist, noch im Sommer groß in den Spielerkader investieren. Die Mannschaft wird nach der Rückkehr an diesem Samstag aus Belek nicht zur Versammlung erscheinen.

Der Bundesliga-Zehnte erwartet für das laufende Spieljahr erneut ein einstelliges Millionen-Minus. Damit würde der HSV zum sechsten Mal nacheinander einen Fehlbetrag präsentieren. Die Gehälter der Profi-Abteilung waren im Sommer von 50 auf rund 45 Millionen Euro gesenkt worden und sollen zur nächsten Saison noch einmal reduziert werden. Von der Saison 2016/17 an will die vor eineinhalb Jahren gegründete Fußball-AG ein ausgeglichenes Ergebnis präsentieren.

