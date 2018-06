Hamburg (dpa) - Rückraumspieler Pascal Hens vom HSV Hamburg hat geschockt auf das drohende Aus des Handball-Bundesligisten reagiert. "Momentan sieht es nicht sehr gut aus. Jetzt zu realisieren, dass es vorbei sein soll, fällt mir momentan sehr, sehr schwer", sagte der 35-Jährige nach einer Krisensitzung der Spieler am Freitag beim TV-Sender Sky Sport News HD. Zuvor hatte Insolvenzverwalter Gideon Böhm verkündet, dass der HSV den Spielbetrieb bis Saisonende wegen einer Lücke von zwei Millionen Euro nicht finanzieren könne und diesen vermutlich einstellen müsse.

"Ich bin ein positiv denkender Mensch und habe immer gehofft, dass es weitergeht", meinte Hens. Er mache sich jetzt Gedanken über die Zukunft. "Ob es in Hamburg für mich weitergeht, ob ich sportlich noch mal irgendwo aktiv werde, werde ich jetzt abwarten."

Die Mannschaft wollte am Freitag erstmals nach der Winterpause trainieren, sagte die Einheit nach der schockierenden Nachricht aber ab. Ob sie am Montag mit Interimstrainer Adrian Wagner üben wird, ist offen. Am 10. Februar soll der HSV sein erstes Bundesliga-Spiel des Jahres bei der SG Flensburg-Handewitt bestreiten. Die Flens-Arena ist seit Wochen ausverkauft.

