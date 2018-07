Hamburg (dpa/lno) - Die Zweitliga-Basketballer der Hamburg Towers haben in der ProA den achten Heimsieg in Serie gefeiert. Vor 3300 Zuschauern in der Inselparkhalle gewannen die Wilhemsburger Korbjäger am Samstagabend gegen die Baunach Young Pikes mit 70:67 (35:33). Towers-Topscorer gegen das Farmteam des Bundesliga-Tabellenführers Brose Baskets Bamberg war Point Guard Anthony Canty mit 23 Zählern. Bejubelt wurde auch sein Positionskollege Steffen Kiese, dem das kuriose Kunststück gelang, nach dem ersten, zweiten und dritten Viertel jeweils einen "Buzzerbeater" mit der Schlusssirene zu werfen.

Die "Türme" von Headcoach Hamed Attarbashi haben nun elf Siege und sieben Niederlagen auf dem Konto und liegen weiter souverän auf Kurs in Richtung Play-off-Plätze der besten acht Mannschaften. Am kommenden Samstag bei den Rheinstars in Köln wollen die Towers nach vier Auswärtspleiten nacheinander endlich auch wieder auf fremdem Parkett erfolgreich sein. Dann ist auch wieder der zuletzt für zwei Spiele gesperrte Spielmacher Bazoumana Koné spielberechtigt.

