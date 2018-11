München (dpa/lno) - Außenverteidiger Rafinha muss beim FC Bayern eine Trainingspause einlegen. Rafinha erlitt am Samstag bei der 1:2-Niederlage der Münchner im Testspiel auswärts gegen den Karlsruher SC eine schwere Prellung im rechten Knie. Wie lange er ausfällt, stand zunächst nicht fest. Rafinhas Mitwirken für den Rückrunden-Auftakt am Freitag beim Hamburger SV ist in jedem Fall fraglich. Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Sonntag mit.

In Karlsruhe hatte Arturo Vidal (21. Minute) bei zwei Gegentreffern von Boubacar Barry (16.) und Dimitrij Nazarov (73./Foulelfmeter) für das Bayern-Tor im einzigen Vorbereitungsspiel gesorgt. Nach einem Training im Münchner Schneetreiben am Sonntag hat der Herbstmeister nach dem freien Montag noch drei Tage Vorbereitungszeit, ehe für ihn am Freitag die Bundesliga-Rückrunde mit der Partie beim Hamburger SV beginnt.

Unter "normalen Umständen" erwartet Sportvorstand Matthias Sammer die verletzten Mario Götze, Medhi Benatia, Juan Bernat und Franck Ribéry alle "Richtung Anfang Februar" zurück.

Spielbericht KSC

Spielbericht FC Bayern

Spielplan FC Bayern

Statistik FC Bayern

Ausblick HSV-Spiel

Daten und Fakten zu Rafinha