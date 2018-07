Hamburg (dpa/lno) - Die von der AfD abgespaltene Partei Allianz für Fortschritt und Aufbruch (Alfa) hat einen Hamburger Landesverband gegründet. Die Partei des AfD-Gründers Bernd Lucke wolle "dem Wähler eine bürgerliche Alternative aufzeigen", teilte der zum Landesvorsitzenden gewählte Unternehmer Wilke Möller am Samstag mit. Mit der Gründung des Hamburger Verbands ist die Partei nach eigenen Angaben nun in 15 der 16 Bundesländer vertreten. Nur in Thüringen gebe es noch keinen Landesverband, dieser sei aber in Planung. Bundesweit hat Alfa nach jüngsten Angaben etwa 2500 Mitglieder.

