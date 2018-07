Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV muss im Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga an diesem Freitag (20.30 Uhr/ARD und Sky) gegen den FC Bayern München auf Emir Spahic verzichten. Wie die Hanseaten dazu am Montag via Twitter mitteilten, fällt der bosnische Innenverteidiger wegen eines Einrisses der Bauchmuskulatur aus.

Auch der Einsatz von Stürmer Pierre-Michel Lasogga ist ungewiss. Der 24-Jährige trainierte wegen seiner Schulterprobleme nach der Rückkehr aus dem Trainingslager zu Wochenbeginn noch individuell. Der HSV ist derweil auf der Suche nach einer Alternative im Angriff.

Von einer zeitnahen Verpflichtung des Flüchtlings Bakery Jatta aus Gambia will der HSV erst einmal absehen. Eine Spielberechtigung sei so schnell für den 17-Jährigen nicht zu bekommen, bestätigte der Vorstandsvorsitzende Dietmar Beiersdorfer.

