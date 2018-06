Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Streit während eines Fußballturniers der E-Jugend in Hamburg-Wilhelmsburg sind zwei Erwachsene und zwei Kinder verletzt worden. Nach einer Schiedsrichterentscheidung zu unsportlichem Verhalten sei es am Sonntag zu "verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Spielern" gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Daraufhin hätten sich Eltern und Betreuer in den Streit eingemischt. Erwachsene seien dabei auch gegenüber Kindern handgreiflich geworden.

Leicht verletzt wurden nach Polizeiangaben zwei Kinder (acht und zehn Jahre) und zwei Erwachsene (26 und 44 Jahre). Im konkreten Tatverdacht stehen ein Spielervater und zwei Trainer. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zu den Handgreiflichkeiten kam es beim Endspiel des Hallenturniers zwischen dem FC Bingöl und Bergedorf 85. Es wurde abgebrochen und soll am 24. Januar nachgeholt werden.