Hamburg (dpa/lno) - Vor dem Oberlandesgericht in Hamburg hat am Montag ein Prozess gegen einen 53-jährigen Tamilen wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung begonnen. Der Angeklagte sei ein Funktionär der Befreiungstiger von Tamil Eelam (LTTE) in Deutschland gewesen, erklärte der Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft. Er habe von März 2007 bis Mai 2009 Spendengelder bei tamilischen Emigranten eingetrieben. Als Verantwortlicher des Bezirks Nord 3, zu dem Hamburg und Umgebung gehörten, habe er insgesamt 81 160 Euro an das Tamil Coordination Committee (TCC) in Oberhausen (NRW) überwiesen. Das Geld habe zur Finanzierung der Kampfhandlungen und Terroranschläge der LTTE gedient. Der Angeklagte äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.