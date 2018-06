Hamburg (dpa/lno) - Baseball-Bundesligist Hamburg Stealers hat sich für die kommende Saison mit Werfer Wolfang Reitter verstärkt. Der 20 Jahre alte Nationalspieler wechselt vom Meisterschaftszweiten Regensburg Legionäre zu den Hanseaten. Der Pitcher hatte bereits 2011 für die Stealers gespielt, bevor er dann vier Spielzeiten lang für die Regensburger aktiv war und 2012 und sowie 2013 Deutscher Meister wurde.

"Wir sind zuversichtlich, dass er bei uns an seine guten Leistungen, die er in Regensburg gezeigt hat, anknüpfen kann", sagte der Hamburger Cheftrainer Jens Hawlitzky. Die Bundesligasaison beginnt für die Stealers am 2. April mit zwei Heimspielen gegen die Dortmund Wanderers.

