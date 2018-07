Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV kann zum Auftakt der Rückrunde am Freitag gegen Meister Bayern München wohl mit Pierre-Michel Lasogga rechnen. Der 24 Jahre alte Angreifer, der zuletzt an der Schulter verletzt war, absolvierte am Dienstag ohne Probleme das Mannschaftstraining.

Ebenfalls mit von der Partie waren Mittelfeldspieler Gideon Jung und Stürmer Ivica Olic. Der "Bild"-Zeitung (Dienstag) sagte der Kroate, den Verein nun doch nicht verlassen und seinen bis zum Saisonende laufenden Vertrag erfüllen zu wollen. "Ich hatte ein paar Möglichkeiten, um jetzt zu wechseln. Aber ich stelle meine Familie an die erste Position. Ich habe entschieden zu bleiben", wird der 36-Jährige zitiert.

Keine Furcht vor dem Heimauftritt gegen den Rekordmeister hat Innenverteidiger Cléber. "Natürlich ist etwas besonderes, gegen die Bayern zu spielen! Aber Angst? Hab ich nur vor meinen Eltern", twitterte der Bundesligist ein Zitat des Brasilianers.

