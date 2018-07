Berlin (dpa/bb) - Der Handball-Bundesligist Füchse Berlin will den dänischen Nationalspieler Hans Lindberg vom insolventen HSV Hamburg verpflichten. "Wir stehen in Verhandlungen und haben ihm ein Vertragsangebot vorgelegt", sagte Hanning der Deutschen Presse Agentur am Dienstag und bestätigte damit einen Bericht auf "handball-world.com". Der Vertrag soll über dreieinhalb Jahre laufen und ab sofort gelten. "Im Rahmen der EM möchte ich das Thema abschließen", erklärte Hanning. Die Europameisterschaften in Polen laufen noch bis zum 31. Januar.

Lindberg spielt seit 2007 für die Hamburger. Der 34-Jährige gewann mit dem HSV 2010 den DHB-Pokal, 2011 die deutsche Meisterschaft und 2013 die Champions League. Der torgefährliche Rechtsaußen wurde in der Saison 2012/2013 Torschützenkönig in der Liga, dem nationalen Cup-Wettbewerb und der Champions League.

In der laufenden Bundesliga-Saison liegt Lindberg hinter dem Berliner Petar Nenadic (151) mit 148 Treffern auf Platz zwei der Schützenliste.

