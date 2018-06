Hamburg (dpa/lno) - Nach einer Messerattacke auf einen 23-Jährigen in Hamburg-Wilhelmsburg ist ein Verdächtiger wegen versuchter Tötung dem Haftrichter vorgeführt worden. "Ob Haftbefehl erlassen wird, sollte sich noch im Laufe des Tages entscheiden", sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Der mutmaßliche Täter habe den 23-Jährigen am Montag nach einem Streit in einem Hochhaus mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Anschließend sei er geflohen, konnte aber kurze Zeit später festgenommen werden. Wieso es zu der Auseinandersetzung kam, war zunächst unklar. Laut Polizei hat sich der Zustand des Opfers wieder stabilisiert.

Mitteilung der Polizei