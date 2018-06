Hamburg/Karlsruhe (dpa) - Im Anlageskandal um Heinrich Maria Schulte, den früheren Chef des Hamburger Fondshauses Wölbern Invest, hat der Bundesgerichtshof (BGH) den Antrag der Verteidigung auf Revision abgelehnt. Die Entscheidung des Landgerichts Hamburg, das Schulte im April 2015 zu 8,5 Jahren Haft verurteilt hatte, ist damit rechtskräftig. Einen entsprechenden Bericht der Online-Ausgabe des "Manager-Magazins" bestätigte Schultes Anwalt Arne Timmermann am Mittwoch in Hamburg.

Insgesamt hat Schulte in seiner Zeit als Inhaber und Chef des Fondsemissionshauses Wölbern Invest nach Überzeugung des Gerichts gut 147 Millionen Euro aus geschlossenen Fonds veruntreut. Abzüglich Rückzahlungen von rund 31 Millionen blieben offene Posten von rund 115 Millionen Euro, so die Richter. Rund 50 Millionen Euro davon seien in den privaten Bereich Schultes geflossen.

Verteidiger Timmermann kritisierte den BGH-Entscheid. "Der Beschluss enthält keine Begründung", sagte der Jurist zu "manager-magazin.de". "Das ist - leider - zulässig, wenn es aus meiner Sicht auch eine angemessene Auseinandersetzung mit den umfangreichen vorgebrachten Revisionsrügen vermissen lässt."