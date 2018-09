Hamburg (dpa) - Farvel, Mads: Der dänische Schauspieler Mads Hjulmand (33) verlässt das "Großstadtrevier". Nach fünf Jahren verabschiedet er sich am Montag (25. Januar/18.50 Uhr) im Ersten als Zivilfahnder Mads Thomsen aus dem ARD-Dauerbrenner. "Mads' Entscheidung" heißt seine letzte Folge - die 382. der Vorabendserie vom Hamburger Kiez.

Zunächst wird Mads Thomsen noch zum Kommissar befördert und will endgültig in der Hansestadt bleiben, wie das Erste am Mittwoch mitteilte. Doch dann brauchen seine Mutter und Schwester Unterstützung gegen seinen gewalttätigen Vater - schweren Herzens entscheidet er sich, das Team um Dirk Matthies (Jan Fedder) zu verlassen.

Seine weiteren Pläne lasse Hjulmand offen, hieß es in der Mitteilung. "Ich habe jetzt fast acht Jahre ständig gearbeitet, erst im Theater und dann im "Großstadtrevier"", erklärte der dänische Schauspieler. "Jetzt muss ich erst mal überlegen, was ich in Zukunft machen möchte." Seinen Fans kündigte er aber an: "Ihr habt sicher nicht das Letzte von mir gesehen."

