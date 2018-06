Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Freezers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) stehen bei den Heimspielen am Freitag gegen Meister Adler Mannheim und am Sonntag gegen die Ice Tigers aus Nürnberg unter Zugzwang. Nachdem sechs der vergangenen sieben Ligaspiele mit einer Niederlage endeten, wurde das Saisonziel bereits herabgesetzt. Statt die Top-6 und den damit verbundenen direkten Einzug in die Playoffs anzuvisieren, gibt Sportdirektor Stephane Richer lediglich noch die Top-10 vor. Die Plätze sieben bis zehn würden immerhin zur Teilnahme an den Pre-Playoffs berechtigen. "Die Playoffs sind ernsthaft in Gefahr", warnt David Wolf.

Die Freezers stehen nach 38 Saisonspielen auf dem neunten Tabellenplatz. Mit 54 Punkten haben sie lediglich einen Zähler Vorsprung vor dem ERC Ingolstadt, der auf Position elf rangiert. "Wir stecken in einer schwierigen Situation. Positiv ist, dass wir viele Tore erzielen. Aber wir lassen in der Verteidigung einfach zu viel zu", sagt Trainer Serge Aubin, der zumindest am Freitag auf Stürmer Garrett Festerling (Magen-Darm-Infekt) verzichten muss. Für die beiden Heimspiele sind jeweils rund 8600 Tickets verkauft.

