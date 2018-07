Hamburg (dpa/lno) - Zum Rückrundenauftakt des Hamburger SV gegen den FC Bayern München wird es wieder verstärkte Sicherheitskontrollen geben. Wie der Fußball-Bundesligist HSV am Donnerstag mitteilte, wird das mit 57 000 Zuschauern ausverkaufte Volksparkstadion an diesem Freitag bereits um 18.00 Uhr und damit zweieinhalb Stunden vor dem Anpfiff geöffnet. Mit der um 30 Minuten vorgezogenen Öffnung will der Verein eine Spielverzögerung wie bei der Dortmund-Partie am 20. November verhindern. Nach den Anschlägen von Paris rund um das Fußball-Länderspiel Frankreich gegen Deutschland hatten alle Bundesligisten ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärft.

"Das ist ein sehr exponiertes Spiel, und wir wollen größtmögliche Sicherheit garantieren", sagte HSV-Mediendirektor Jörn Wolf. Auch die Verkehrssituation könnte wegen des Feierabendverkehrs und der parallel stattfindenden Eishockey-Partie der Hamburg Freezers gegen die Adler Mannheim in der Barclaycard-Arena (19.30 Uhr) schwierig werden. Für die Anreise zum Volksparkstadion gibt es einen zusätzlichen Shuttle-Bus von der U-Bahnstation Hagenbecks Tierpark.

