Hamburg (dpa/lno) - Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) nimmt am Freitag in Paris am Deutsch-Französischen Tag teil. Der 2010 eingeführte Tag ist dem Erwerb der Sprache des jeweiligen Partnerlands gewidmet. Dies teilte der Senat mit. Scholz, der Deutschlands Bevollmächtigter für kulturelle Angelegenheiten in der deutsch-französischen Zusammenarbeit ist, wurde von der französischen Bildungsministerin Najat Vallaud-Belkacem eingeladen. Sie besuchen eine Grundschule und berufliche Ausbildungsstätten. Es soll neben dem Spracherwerb auch um das deutsche Modell der dualen Berufsausbildung gehen.

Der Präsident der Universität Paris-Sorbonne, Paris IV, Barthélémy Jobert, und der stellvertretende Generalsekretär des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), Ulrich Grothus, wollen außerdem eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnen.

In Hamburg wird der Deutsch-Französische Tag unter anderem mit dem Kurzfilmwettbewerb "à la Karambolage" gefeiert. Außerdem gibt es das deutsch-französische Kulturfestival "arabesques" in der Ballinstadt.