Hamburg (dpa/lno) - Nach zwei Niederlagen in der Vorrunde stehen Hamburgs Curler um Skip Felix Schulze beim German Masters vor dem Aus. Dem 3:7 in der Auftaktpartie am Donnerstagabend gegen den Schweizer EM-Zweiten Peter de Cruz folgte am Freitag ein 2:7 der Gastgeber im Spiel gegen das Team von Skip Tomi Rantamäki aus Finnland.

Vor dem abschließenden Duell mit dem Nationalteam der Niederlande um Skip Jaap van Dorp am Freitagabend (20.00 Uhr) hatte das Hamburger Quartett kaum noch Chancen auf den zweiten Platz in der Gruppe - und damit auf den Viertelfinaleinzug. "Wir wollen aber vor allem ein vernünftiges Spiel abliefern und uns nicht mit drei Niederlagen verabschieden", kündigte Schulze an.

Das zweite deutsche Team um Skip Alexander Baumann (Schwennigen/Baden-Hills) kam dagegen in seiner Auftaktpartie zu einem 8:5-Erfolg gegen das Team von Martin Uhd Gronbech aus Dänemark.

Veranstaltungsseite