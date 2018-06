Hamburg (dpa/lno) - Ein wegen sexueller Nötigung festgenommener, aber wieder freigelassener Afghane gilt für die Hamburger Ermittler weiterhin als Tatverdächtiger. Bei dem Termin vor dem Haftrichter habe die Zeugenaussage einer Frau aus Schleswig-Holstein nicht ausgereicht, einen dringenden Tatverdacht gegen den Beschuldigten zu begründen und ihn eindeutig zu identifizieren, erläuterte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nana Frombach, am Freitag.

Der 24-Jährige war am Mittwoch nach der Vernehmung eines ebenfalls festgenommenen 29-jährigen Afghanen in einer Flüchtlingsunterkunft gefasst worden. Gegen den Älteren hatte das Amtsgericht am Donnerstag einen Haftbefehl erlassen. Die Ermittler werfen den beiden Männern vor, mehrere Frauen in der Silvesternacht gemeinschaftlich sexuell genötigt zu haben. Opfer hätten beide auf einer Übersichtsaufnahme aus der Großen Freiheit, einer Nebenstraße der Reeperbahn, wiedererkannt, hieß es.