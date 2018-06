Hamburg (dpa/lno) - In das Flüchtlingsheim im Hamburger Nobelviertel Harvestehude sollen nach langem Rechtsstreit am Mittwoch die ersten Flüchtlinge einziehen. Der städtische Betreiber Fördern und Wohnen stellte die umgebauten Räume des ehemaligen Kreiswehrersatzamtes für die 190 künftigen Bewohner in der Sophienterrasse am Freitag vor. "Wir sind froh, dass es gelungen ist, mit der Nachbarschaft Einigung zu finden", sagte Geschäftsführer Rembert Vaerst.

Das Vorhaben hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt: Anfang 2015 hatten Anwohner erfolgreich gegen den Bau der Flüchtlingsunterkunft in dem Villenviertel geklagt. Auch einem Vergleichsangebot im Mai stimmten die drei Kläger nicht zu. Nach fast einjährigem Rechtsstreit einigten sich die Anwohner und das Bezirksamt Eimsbüttel im September vergangenen Jahres dann doch.

