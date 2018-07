Hamburg (dpa/lno) - Der Winterdienst der Hamburger Stadtreinigung will in der Nacht zum Samstag wegen der erwarteten Glätte mit 100 Fahrzeugen ausrücken. Ab Mitternacht sollten wichtige Hauptverkehrsstraßen gestreut werden, teilte ein Sprecher am Freitagabend mit. Schnee, Schneeregen oder Regen könnte auf dem rund 15 Zentimeter tief gefrorenen Boden überall in Hamburg für gefährliche Glätte sorgen. "Es können sich dicke Eispanzer auf dem Boden bilden, die auch bei Einsatz von Streusalz nur sehr langsam schmelzen." Fußgänger, Auto- und Radfahrer müssten am Samstag in den Morgenstunden mit extremer Glätte rechnen.