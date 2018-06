Hamburg (dpa/lno) - Trotz Kälte und Feuchtigkeit müssen derzeit noch etwa 700 Flüchtlinge in Hamburg in Zelten wohnen. Die meisten von ihnen lebten allerdings in Bundeswehr-Zelten vom Typ Hindukusch, die winterfest, doppelwandig und beheizbar seien, sagte die Sprecherin des Zentralen Koordinierungsstabs Flüchtlinge, Christiane Kuhrt. 120 Flüchtlinge sind an der Schnackenburgallee in dickwandigen Feuerwehr-Zelten untergebracht. In der Erstaufnahmeeinrichtung im Stadtteil Bahrenfeld stehen auch noch rund 40 einfache Zelte für den Notfall bereit. Aber auch diese hätten einen Holzfußboden und Heizungen, hieß es. 50 Zelte dieser Art konnten vor einigen Tagen abgebaut werden.